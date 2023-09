A Conmebol anunciou as datas e horários dos jogos do Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana. O Tricolor de Aço enfrenta o Corinthians em 2 jogos nas terças-feiras, o primeiro na Neo Química Arena e o segundo no Castelão.

A outra semifinal na Sul-Americana será disputada por LDU e Defensa Y Justicia.

Veja datas e horários

Jogo de ida

Corinthians x Fortaleza: 26/09, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena

Jogo de volta

Fortaleza x Corinthians: 03/10, às 21h30, no Castelão