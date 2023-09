Conmebol divulga áudio em que VAR valida gol do Fortaleza contra Corinthians; veja transcrição

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na manhã desta quarta-feira (27) o áudio do diálogo da arbitragem no gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023.

Após cobrança de escanteio de Marinho, aos 20 minutos do primeiro tempo, Zé Welison se antecipou à zaga do Corinthians e cabeceou para o fundo das redes. O árbitro Esteban Ostojich anulou o gol em campo, mas confirmou o gol após uma longa checagem do VAR.

A Conmebol publicou o diálogo entre o árbitro de campo (Esteban Ostojich) e os integrantes da cabine do VAR, originalmente em espanhol, mas traduzido para português pela emissora de televisão ESPN Brasil.

CONFIRA O DIÁLOGO DO VAR

VAR: Decisão de campo, gol.

AVAR: É gol.

AVAR: Há uma reclamação. Estão reclamando de algo.

AVAR: Marcou falta.

AVAR: Sancionou falta, empurrão. Vamos escutar.

VAR: Sim, está quando salta. Está claro, mas necessito mais a 50, ao vivo.

VAR: Não, quero outra coisa. Outra imagem.

VAR: Não, a 16 não. Não resume. Mais atrás. Em looping. Ok, e uma atrás que eu veja as mãos. Que não resume. A orbital, o que nos dá a orbital?

AVAR: Empurrão do número 17, ok?

VAR: A ver, não, o canto inferior direito.

ASSISTENTE: Esperamos o Leo, Esteban.

AVAR: Necessitamos um tempo, Esteban.

VAR: O cantor inferior direito o empurrão. O empurrão, mais para trás. Nesta, nesta. Ok, ele sanciona o empurrão. Exato. Aí está o contato, ok? Me dá o ao vivo. Mais para trás, para vê-la ao vivo. Ok.

ÁRBITRO: O 17 empurra com os dois braços o lateral-esquerdo.

VAR: Ok.

ÁRBITRO: Sim, Leo, isso é o que eu vi.

VAR: A ver.

AVAR: Há força?

VAR: A intensidade. Me dá um close-up outra vez.

ÁRBITRO: O que eu vejo, o jogador com os dois braços empurra.

VAR: Vamos ver, vamos avaliar. O tema é a intensidade, o grau de apoio. Necessito mais velocidade. Temos outra câmera? A diagonal, as diagonais. Me dê. Vamos checar tudo.

AVAR: A atrás do gol, a inferior direita.

VAR: Ok, nos perdemos aí.

AVAR: Precisamos de algo mais largo.

VAR: Estou checando. Estou checando. Não, mas não vejo. A 50, menos. Boa.

ÁRBITRO: Espera, eu já tomei minha decisão, espera.

VAR. Não, é mínimo. É um slide.

AVAR: Para mim não há força.

VAR: Exato, me dê mais. Está é a melhor, ok? Não, mais para trás. Assim, looping na 50. A close-up, voltemos na close-up. Estou checando, Esteban, um segundo.

ÁRBITRO: Sim, senhor.

VAR: Não acho intensidade, não vejo uma intensidade.

AVAR: Eu não vejo uma intensidade, nesse braço para mim não desestabiliza.

VAR: Bem, vendo.

AVAR: Não vejo uma força.

VAR: Ok.

AVAR: Não acho força. Não o desestabiliza. Cabeceia atrás.

VAR: Sim, me dá mais para trás no looping.

ÁRBITRO: O que estamos checando?

VAR: Estebán, On Field Review para que possa rever a situação, a intensidade. Ok, vou te dar a tática primeiro que tem a between.

ÁRBITRO: Sim.

VAR: Close-up primeiro. Vou te dar ao vivo, Esteban, porque quadro a quadro é impossível ver a intensidade da falta. Como marca o protocolo, ok?

ÁRBITRO: Sim, senhor.

VAR: Vamos mais para trás. Vamos aí. Vamos, Esteban, analisa a intensidade se é suficiente para um grau de falta. Tenho mais ângulos ou se gera simplesmente um contato, que não chega a um grau de intensidade, ok?

ÁRBITRO: Ok, senhor.

AVAR: A tática.

VAR: Te dou um zoom. Mais atrás, mais atrás.

ÁRBITRO: Há um contato, Leo, há um contato nas costas.

VAR: Sim.

ÁRBITRO: Agora me dá a velocidade normal, por favor, para ver a intensidade.

VAR: Analisa o contato.

ÁRBITRO: Há um contato e vejo que o jogador de branco exagera na queda.

VAR: Ok.

ÁRBITRO: Segue. Exagera na queda.

VAR: Mudo o ângulo, quer?

ÁRBITRO: Ok.

VAR: A close-up. Isto é o melhor que temos, o mais nítido.

ÁRBITRO: Sim, senhor.

ÁRBITRO: Leo, há um contato e eu considero que exagera o número 6, que me enganou ao ver os braços estendidos. Sim, vou com câmbio de decisão e vou com gol.

VAR: Correto.

OUTROS LANCES POLÊMICOS

O empate da última terça-feira (26) também foi marcado por outros lances polêmicos envolvendo a arbitragem. Jogadores do Fortaleza reclamaram que a arbitragem deixou de marcar dois pênaltis a favor do Leão, sofridos por Bruno Pacheco e por Marinho.

Apesar da reclamação, a Conmebol não divulgou, até o momento da publicação desta matéria, o áudio do diálogo da arbitragem nos dois lances de possíveis pênaltis para o Tricolor do Pici.

