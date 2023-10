Conmebol divulga análise do VAR de lance envolvendo Moscardo e Pochettino; confira

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (4) a análise do árbitro de vídeo sobre o lance envolvendo Gabriel Moscardo, do Corinthians, e Pochettino do Fortaleza no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana que aconteceu nesta terça-feira (3). O árbitro de campo, Andres Rojas, teria dado amarelo para o camisa sete do Leão e a decisão foi aprovada pela arbitragem de vídeo, que alegou não ter ‘intensidade necessária’.

Nicolas Gallo analisou o colombiano, responsável pela arbitragem de vídeo. Para mim não tem a intensidade necessária (para expulsão). Toca e tira o pé

O lance rendeu reclamações por parte do time Corintiano, que pediu a expulsão do atleta tricolor.

O jogo

O Fortaleza bateu a equipe do Corinthians pelo placar de 2 a 0 e passou para a final da Copa Sul-Americana. O time cearense agora espera o vencedor de Defensa Y Justicia e LDU.

A final da competição acontece no dia 28 de outubro em Punta del Este, no Uruguai.