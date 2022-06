Conmebol deve retirar final da Copa Sul-Americana de Brasília por conta da eleição no Brasil

A Conmebol deve retirar a final da Copa Sul-Americana de 2022 do estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF. O motivo seria o processo eleitoral realizado no Brasil, uma vez que a decisão está marcada para o dia 1º de outubro.

Segundo o ge, o conselho da entidade irá se reunir no dia 7 de julho para decidir sobre o local. A eleição presidêncial no País está marcada para o dia 2, que seria logo após a realização da partida que define o título da competição.

Um possível destino é a Argentina, com a possibilidade de atuar na província de Córdoba. Caso a substitituição seja realmente efetivada, Brasília se tornaria sede da final da Copa Sul-Americana de 2023.

Ceará na Sul-Americana

Em 2022, o Ceará é um dos times classificados às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além da equipe cearense, os representantes nacionais no mata-mata são: São Paulo, Internacional, Santos, Atlético-GO e Santos.

O Vovô se classificou com a melhor campanha geral da fase de grupos, com 100% de aproveitamento. O time enfrenta o The Strongest-BOL na próxima quarta-feira (6), às 19h15, no estádio Hernando Siles, na Bolívia. O duelo de volta será no dia 6 de julho, às 19h15, na Arena Castelão.

Ceará x The Strongest