Conmebol define formato de sorteio da Libertadores e da Sul-Americana 2023; veja datas

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) vai iniciar a programação para 2023 já em dezembro deste ano. A entidade deve realizar o sorteio de grupos da pré-Libertadores e da Sul-Americana no dia 21 de dezembro, na sede da entidade, no Paraguai. A informação é do Lance!

A fase preliminar de grupos da Libertadores deve iniciar entre os dias 7 e 9 de fevereiro, com a volta entre 14 e 16 do mesmo mês. Já a Sul-Americana deve ocorrer entre 7 e 9 e 14 a 16 de março.

Sobre a Recopa, que será disputada entre Flamengo e Independiente del Valle, há possibilidade dos jogos ocorrerem na mesma época do início da disputa da primeira fase preliminar da Libertadores.

FORTALEZA BRIGA POR VAGA

Depois de campanha histórica de recuperação no Brasileirão, o Fortaleza já garantiu vaga em pelo menos uma competição internacional.

O Tricolor vai disputar a Sul-Americana, mas ainda sonha com vaga na Libertadores. Caso vença o Palmeiras, a equipe cearense entra na zona de pré-Liberta. O time comandado por Vojvoda enfrenta o Verdão nesta quarta-feira (2).

