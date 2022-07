Conmebol define arbitragem dos confrontos de volta de Fortaleza e Ceará na Libertadores e na 'Sula'

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (1°) os trios de arbitragem dos confrontos de volta da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores da América. Representantes cearenses nas competiçãos, o Ceará recebe o The Strongest na Arena Castelão, enquanto o Fortaleza visita o Estudiantes de La Plata. Os duelos acontecem nos dias 6 e 7 de julho, respectivamente.

O árbitro Derlis López, do Paraguai, será o responsável por arbitrar Ceará x The Strongest, na Arena Castelão. Ele será auxiliado por José Cuevas e Luis Onieva, ambos paraguaios. O VAR será conduzido por Nicolás Gallo, do Uruguai.

No duelo entre argentinos e tricolores, o trio será uruguaio: Esteban Ostojich será o árbitro, com auxílio de Carlos Barreiro e Pablo Llarena. A equipe esteve no comando de The Strongest x Ceará. O chileno Juan Lara conduzirá a arbitragem de vídeo do confronto.

Para o mata-mata das competições internacionais, a Conmebol utiliza a ferramenta do Árbitro de Vídeo (VAR).

Veja escalas

Arbitragem de Ceará x The Strongest

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Luis Onieva (PAR)

Quarto Árbitro: Giancarlo Juliadoza (PAR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Nicolás Gallo (URU)

AVAR: David Nicolas Rodríguez (COL)

Assessor de Árbitro: Ángel Sánchez (ARG)

Quality Manager: Wilson Ávila (ECU)

Arbitragem de Estudiantes x Fortaleza

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Árbitro de Vídeo (VAR): Juan Lara (CHI)

AVAR: Ángelo Hermosilla (CHI)

Assessor de Árbitro: Óscar Maldonado (BOL)

Quality Manager: Roberto Silvera (URU)

