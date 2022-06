Conmebol define arbitragem dos confrontos de ida de Fortaleza e Ceará na Libertadores e na 'Sula'

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (24) as escalas de arbitragem para os confrontos de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Representantes cearenses nas disputas, o Ceará enfrenta o The Strongest-BOL, enquanto o Fortaleza duela contra o Estudiantes-ARG. Os duelos acontecem nos dias 29 e 30 de junho, respectivamente.

O árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai, conduzirá The Strongest x Ceará. Ele será auxiliado pelos uruguaios Carlos Barreiro e Pablo Llarena. O VAR será conduzido pelo equatoriano Eber Aquino.

No duelo entre tricolores e argentinos, também haverá arbitragem uruguaia. Andrés Matonte apita, com auxílios dos assistentes Nicolás Taran e Martín Soppi. Na arbitragem de vídeo, também do Uruguai, Nicolás Gallo comanda.

Para o mata-mata das competições internacionais, a Conmebol utiliza a ferramenta do Árbitro de Vídeo (VAR).

Veja escalas

The Strongest x Ceará

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Augusto Aragón (URU)

Árbitro de Vídeo (VAR): Eber Aquino (EQU)

AVAR: José Cuevas (EQU)

Assessor de Árbitros: Manuel Bernal (PAR)

Quality Manager: Henry Gambetta (PAR)

Fortaleza x Estudiantes

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

Quarto Árbitro: José Burgos (URU)

Árbitro de Vídeo (VAR): Nicolás Gallo (URU)

AVAR: David N. Rodríguez (COL)

Assessor de Árbitros: Carlos Pastorino (COL)

Quality Manager: Roberto Silvera (URU)