Conmebol define arbitragem da 6ª rodada de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana e Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu a arbitragem da última rodada de Ceará e Fortaleza na Copa Sul-Americana e na Taça Libertadores da América, respectivamente. As equipes cearenses disputam vaga no mata-mata das competições atuando como visitante, na quarta-feira (25).

Com 7 pontos, na vice-liderança do Grupo F da Libertadores, o Tricolor do Pici enfrentará o Colo Colo-CHI no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. Esteban Ostojich (URU) será o responsável por conduzir a partida, com auxílios de Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU).

O árbitro uruguaio esteve responsável por uma partida do Fortaleza na Libertadores: o empate em 1 a 1 contra o River Plate, na Arena Castelão.

O Ceará, por sua vez, terá como adversário o Independiente-ARG, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda. O duelo será conduzido por Christian Ferreyra (URU). Os auxiliares serão Horácio Ferreiro (URU) e Augustin Berisso (URU).

O árbitro esteve conduzindo o confronto entre Ceará e Deportivo La Guaira.

Veja escalas da Libertadores e da Sul-Americana

Colo Colo-CHI x Fortaleza (25/05, às 19h)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Independiente-ARG x Ceará (25/05, às 21h30)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Assistentes: Horácio Ferreiro (URU) e Augustin Berisso (URU)

Quarto Árbitro: Diego Riveiro (URU)