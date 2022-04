Conmebol define arbitragem da 2ª rodada da Sul-Americana e da Libertadores de Ceará e Fortaleza

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira (7) a arbitragem da 2ª rodada da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores da América. Os duelos marcam as estreias internacionais de Ceará e Fortaleza na temporada, com confrontos contra Deportivo La Guaira-VEN e River Plate-ARG, respectivamente.

O confronto entre La Guaira e Ceará acontece na terça-feira (12), às 19h15, no Estadio Brígido Iriarte, em Caracas. A partida será comandada pelo boliviano Ivo Méndez, com auxílios de Ariel Guizada e Carlos Tapia.

Na Libertadores, a histórica partida entre River Plate e Fortaleza, na quarta-feira (13), às 21h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, terá arbitragem uruguaia, com Andrés Matonte no comando do apito, sendo auxiliado por Martín Soppi e Nicolás Tarán.

Confira as escalas

Deportivo La Guaira x Ceará (12/04)

Árbitro: Ivo Méndez (BOL)

Assistentes: Ariel Guizada (BOL) e Carlos Tapia (BOL)

Quarto Árbitro: Adriana Farfán (BOL)

River Plate x Fortaleza (13/04)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Nicolás Tarán (URU)

Quarto Árbitro: Gustavo Tejera (URU)