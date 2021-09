Conmebol confirma três jogos das Eliminatórias em outubro; Ceará e Fortaleza podem ter jogo adiado

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (13) a realização de uma rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 em outubro. Entre os dias 7 e 14 do próximo mês, o Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia, respectivamente, fora de casa, e o Uruguai, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Jogos do Brasil na Data FIFA de outubro

07/10/2021 - Venezuela x Brasil

10/10/2021 - Colômbia x Brasil

14/10/2021 - Brasil x Uruguai, na Arena da Amazônia, em Manaus

Legenda: Everton Ribeiro, do Flamengo, foi convocado por Tite para a disputa da rodada tripla, em setembro, das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os duelos acontecerão na Data FIFA de outubro. Com o desmembramento da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro divulgado até 25ª rodada, a janela internacional de jogos de seleções afetarão duas rodadas da elite do futebol nacional.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se posiconou sobre a medida adotada para evitar o prejuízo aos clubes brasileiros que tiverem atletas convocados pelo técnico Tite. Na última Data FIFA, em setembro, a entidade adiou as partidas das equipes que tiveram jogadores chamados para defender a amarelinha.

Ceará e Fortaleza podem ter jogos adiados

A 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro colocará frente a frente Fortaleza x Flamengo e Atlético-MG x Ceará. A equipe carioca e mineira cederam atletas à seleção na última convocação de Tite. Ao todo, os dois clubes foram responsáveis por cinco convocações (Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, do rubro-negro, e Everson, Guilherme Arana e Hulk, do alvinegro mineiro).

A tendência é de que a CBF repita a medida adotada na Data FIFA de setembro e volte a adiar as partidas de clubes que cederem atletas à seleção. Sendo assim, Fortaleza e Ceará não atuariam pela 25ª rodada da Série A.

Legenda: Gabriel Barbosa, do Flamengo, esteve com a seleção brasileira na Data FIFA de setembro Foto: Lucas Figueiredo/CBF