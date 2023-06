Conmebol confirma sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana para o dia 5 de julho; veja detalhes

A CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou os sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana para o dia 5 de julho, às 12h, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. O Fortaleza é parte interessadíssima no sorteio, visto que já está classificado diretamente para a fase de oitavas de final da Sul-Americana como primeiro colocado do Grupo H.

Antes disso, a Sula tem uma fase de playoffs, disputado entre os segundos colocados dos grupos e os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Os oito que vencerem suas disputas seguem na competição e enfrentam os líderes de cada chave nas oitavas.

Atualmente, apenas o Fortaleza e o Newell's Old Boys, da Argentina, já garantiram vaga diretamente na fase oitavas de final. Porém alguns times já estão classificados para a fase de mata-mata, restando ainda saber a posição final em cada grupo para definir quem avança direto e quem irá disputar a vaga pelos playoffs.

São eles: Botafogo, LDU (EQU), Bragantino, Estudiantes (ARG), São Paulo, Tigre (ARG) e Defensa y Justicia (ARG). O Audax Italiano, do Chile, já está classificado para os playoffs, pois garantiu a segunda posição no grupo do Newell's

Em seu calendário preliminar, a CONMEBOL prevê que os jogos das oitavas de final do torneio ocorrão nas semanas do dia 2 - partidas de ida - e 9 de agosto - partidas de volta -.