Conmebol confirma final da Copa Sul-Americana em estádio de Punta del Este, no Uruguai

A Conmebol alterou o local da final da Copa Sul-Americana. A sugestão foi apresentada pela cúpula da entidade aos membros do conselho na quinta-feira (14) e contou com o apoio do Governo do Uruguai. A alteração foi confirmada pelo Presidente da entidade através das redes sociais.

A decisão será foi tomada na manhã nessa sexta-feira (15) e o estádio utilizado será o do Deportivo Maldonado, o Domingo Burgueño, que tem capacidade para pouco mais de 25 mil torcedores.

A final da Sul-Americana vai ser realizada no dia 28 de outubro. Numa das semifinais, apenas times brasileiros. Fortaleza e Corinthians disputam título inédito. Já o outro finalista será definido entre Defensa y Justicia, da Argentina, e LDU, do Equador. As semifinais serão entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO

O estádio Centenário, com capacidade para 60 mil pessoas é considerado muito grande e os custos, em decorrência disso, seriam mais altos, por esse motivo foi sugerido a alteração do local da decisão. A Conmebol entende que o estádio ficaria com muitos assentos vazios podendo acarretar em prejuízos e menores visibilidade de patrocinadores.

O Parque Central, estádio do Nacional, seria uma segunda alternativa, porém há um impasse. A Conmebol exige que o local fique exclusivo para ela a partir de 15 dias antes da final, mas no dia 28 de outubro já estava programado o clássico entre Nacional x Peñarol.

A sugestão de levar o jogo para Punta del Este ainda chegou a ser questionada por conta da capacidade pequena do estádio e a maior dificuldade para a chegada dos torcedores, que terão que ir para Montevidéu e viajar para a cidade da decisão.