Conmebol aplica multas para Ceará e Marquinhos Santos por infração na Sul-Americana; veja valor

A Comissão Disciplinar da Conmebol anunciou a aplicação de multas ao Ceará e ao técnico Marquinhos Santos após infrações em um jogo na Copa Sul-Americana. Segundo a entidade, o clube e o treinador infringiram os artigos 5.1.11.6 (numeral 2) do Manual de Clubes da Conmebol Sul-Americana 2022.

O comandante recebeu uma advertência de US$ 50 mil, enquanto o clube foi multado em US$ 20 mil, totalizando um valor de US$ 70 mil (R$ 385 mil). O valor será “debitado automaticamente da quantia que o clube receberá por direitos televisivos ou de patrocínio”. Em termos de premiação, o Vovô recebeu US$ 2 milhões (R$ 10,8 mi) até o momento.

>Veja o Manual de Clubes da Conmebol na Sul-Americana

Os pontos envolvem a presença dos jogadores no campo do jogo com atraso, desacatando as respectivas indicações do Árbitro e/ou Delegado da partida. A partida em questão foi The Strongest-BOL x Ceará, na Bolívia, no dia 29 de junho, pelas oitavas de final da competição.

A Conmebol ainda ressaltou que “em caso de reiteração de qualquer infração à disciplina esportiva, de igual ou similar natureza, na qual causou o procedimento, será aplicado disposto no Art. 31 do Código Disciplinar da CONMEBOL”. O Ceará pode recorrer da medida, mas deve pagar uma taxa de US$ 3 mil (cerca de 16,5 mil) pelo recurso.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil