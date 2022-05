Conmebol anuncia data e horário do sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira (18) a data e o horário do sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. O evento acontece na sexta-feira (27), às 13h (horário de Brasília).

🏆🔜 ¡Confirmado! El sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores será el viernes 27/5. pic.twitter.com/raM0j4MAXi — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 18, 2022

Líder do Grupo G da 'Sula', com 15 pontos, o Ceará está com classificação encaminhada para o mata-mata. O Fortaleza, por sua vez, estreante na Libertadores, tem confronto decisivo nesta quarta-feira, contra o Alianza Lima, para definir o rumo na competição. Atualmente, figura na 3ª posição do Grupo F, com três pontos.

Na Libertadores, três equipes estão classificadas às oitavas de final de forma antecipada: Palmeiras, Estudiantes-ARG, Flamengo e Talleres-ARG. Outras definições acontecem nesta quarta e quinta-feira.

Pela Sul-Americana, devido ao regulamento de avançar apenas o líder do grupo, o São Paulo é a equipe mais próxima de assegurar vaga no mata-mata.

🏆🔜 ¡Confirmado! El sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana será el viernes 27/5. pic.twitter.com/zfy50Y16Uz — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 18, 2022