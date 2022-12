Conmebol altera datas dos jogos da Recopa entre Flamengo e Independiente del Valle

A Conmebol alterou as datas das partidas da Recopa Sul-Americana de 2023. Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, decidirão o título da competição continental nos dias 21 e 28 de fevereiro.

A partida de ida, no dia 21 de fevereiro, será disputada às 21h30, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Já o duelo de volta, no dia 28, no mesmo horário, no Maracanã.

Fla tenta o Bi

O Flamengo, campeão da Libertadores de 2022, busca seu segundo título da competição - ganhou em 2020 - enquanto o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana, busca o título inédito.