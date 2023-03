Conmebol adia sorteio da fase de grupos da Libertadores; veja data

A Conmebol definiu uma nova data para o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Marcado para o dia 22 de março, o evento foi transferido para 27, segunda-feira, às 13h (de Brasília), na sede da entidade no Paraguai.

No momento, a competição está na 3ª fase eliminatória, com Atlético-MG e Fortaleza como os representantes brasileiros. Além disso, a próxima etapa da competição da Conmebol tem Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras garantidos no evento.

O início da fase de grupos ocorre entre 3 e 5 de abril. Para avançar, o time cearense deve superar o Cerro Porteño-PAR, em jogos de ida e volta. O primeiro confronto está marcado para a próxima quinta (9), às 18h, na Arena Castelão, com a volta na quinta seguinte (16), às 18h, no Paraguai.

Em caso de eliminação, o Leão disputará a fase de grupos da Sul-Americana. Na história, o time tricolor é o primeiro clube nordestino a disputar uma Libertadores pelo segundo ano seguido.

Chaves do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Pote 1

Flamengo

River Plate

Palmeiras

Boca Juniors

Nacional-URU

Athletico-PR

Independiente del Valle

Olimpia

Pote 2

Libertad

Internacional

Atlético Nacional-COL

Barcelona-EQU

Racing

Corinthians

Colo-Colo

Fluminense

Pote 3

Bolívar

The Strongest

Melgar-PER

Alianza Lima

Argentinos Juniors

Metropolitanos-VEN

Aucas-EQU

Monagas-VEN

Pote 4

Liverpool-URU

Deportivo Pereira-COL

Ñublense-CHI

Patronato-ARG

Classificados da 3ª fase (4 times)