Conmebol adia Bahia X Independiente para quarta

ATUALIZAÇÃO. Após publicar oficialmente no site oficial e nas redes sociais o adiamento de Bahia X Independiente para esta quarta-feira (5), a Conmebol voltou atrás e manteve o jogo entre o Tricolor da Boa Terra e a equipe argentina para esta terça-feira (4), às 19h15, pela Sul-Americana.

A delegação do Independiente teve problemas com a entrada no território brasileiro e ficou presa por mais de 5 horas no Aeroporto de Salvador. Segundo o clube, 'de forma arbitrária', os atletas ficaram barrados, sem alimentação e sem local para descanso.

Por conta dos transtornos, que impactaram o descanso e a preparação da equipe argentina, a partida contra o Bahia foi adiada para esta quarta-feira (5), com horário ainda indefinido. Mas a Conmebol voltou atrás, e o jogo acontece nesta terça-feira (4).

Ceará com time alternativo

Pela desvantagem de calendário e o intenso desgaste da viagem para La Paz, o Ceará resolveu trazer de volta, pelo menos, 7 jogadores titulares da equipe para Fortaleza (Luiz Otávio, Messias, Pedro Naressi, Vina, Mendoza, Vizeu, Lima, Saulo Mineiro, entre outros).

Bahia tem jogo decisivo

O confronto do tricolor baiano contra o Independiente é decisivo. E o Bahia não poderá poupar forças pensando na final contra o Ceará. Os motivos são simples. A equipe argentina tem seis pontos já conquistados, dois à frente do Bahia. Como só um se classifica na chave, não vencer o Independiente em Salvador, deixa a classificação baiana quase impossível na Copa Sul-Americana.