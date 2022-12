Conheça Cláudio Kano, brasileiro homenageado pelo Google nesta quinta-feira (15)

A atleta Cláudio Kano recebeu homenagem do Google nesta quinta-feira (15). Ele é conhecido como um dos jogadores de tênis de mesa mais populares no Brasil e no mundo. O atleta ficou famoso por sua habilidade no saque e nos bloqueios com a mão invertida. O brasileiro que estampa o Doogle do famoso site de busca faleceu em 1996 e faria aniversário no próximo domingo (18).

Embora não tenha ganhado o ouro Olímpico, Kano fez história no ping-pong no país. O atleta começou a jogar aos 10 anos de idade e mesmo muito jovem já demonstrava suas habilidades com a raquete na mão. Foi assim que ele ingressou ao São Bernardo, um dos melhores times do país.

Quem é Cláudio Kano?

Kano ainda fez intercâmbio em vários países para se aprimorar ainda mais no esporte e, com pouco tempo, já derrotava os melhores jogadores do mundo na modalidade. Ele conquistou mais de 10 medalhas ao longo da vida, sendo cinco de ouro em duplas e na modalidade individual nos Jogos Pan-americanos.

O atleta faleceu um dia antes das Olimpíadas de Atlenta, em 1996, quando era favorito ao ouro. Um acidente de moto tirou a vida de Kano, com apenas 30 anos.

