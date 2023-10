No próximo dia 28 de outubro, Fortaleza recebe o 1⁰ Congresso Cearense de Capacitação Técnica de Lutas de Contato. O evento será realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), que terá início às 8 horas com apresentação das equipes. A expectativa é que mil pessoas participem, entre atletas e público em geral.

O evento busca aprimorar habilidades em Técnicas de Kickboxing, Muaythai/MMA. E, para isso, estarão presentes os maiores líderes das artes marciais do Ceará, e nomes de referência no País.

Idealizado pelo verdadeiro ícone das artes marciais, no Brasil e no mundo, o Grão Mestre cearense Evilazio Feitoza, o Congresso traz convidados como Nael Linhares, Chistiam Pinheiros, Fernando Moura e Francisco Neto Barruada. O evento celebra os 36 anos da introdução das lutas de contato no Estado do Ceará.

Eles estarão dividindo seus conhecimentos com os participantes e amantes e entusiastas das artes marciais, que também receberão certificado de participação no Congresso. Uma oportunidade única no Nordeste!

Também com especial atenção ao lado social, o 1⁰ Congresso Cearense de Capacitação Técnica de Lutas de Contato incentiva a arrecadação de gêneros alimentícios. Cada participante precisa doar, no mínimo, um quilo de alimentos não perecíveis. Ao todo, uma tonelada de todos os alimentos arrecadados será doada às entidades beneficentes Lar Torres de Melo – abrigo de idosos com 115 anos de fundação – e Lar Três Irmãs – que também presta serviço de cuidados a idosos.

Destaque mundial

O Ceará também é destaque mundial na modalidade Muay-Thai. Depois de muita dedicação e experiência adquirida, o Grão Mestre Evilázio Feitoza possui, ao longo dos mais de 40 anos, prática em diferentes modalidades, como Karatê, Boxing, Kungfu, Kickboxing, Savate, Boxing Francês, Brazilian Jiu-jitsu, e diversas modalidades de treinamentos físicos, além, claro, do Muay-Thai.

Natural da cidade de Sobral, Evilázio Feitoza já esteve nos ringues, tatames e octógonos ao redor do mundo, treinando atletas de alto rendimento em diversas modalidades.

Atualmente, o Grão Mestre - ranking máximo adquirido no desporto das artes marciais -, que desenvolveu o Brazilian Thai-Boxing Sistema, é considerado um dos nomes mais importantes do Brasil e no mundo quando se fala em Muay-thai, Kickboxing e MMA, e também é um dos maiores nomes da ISKA (International Sport Kickboxing Association). Feitoza atua, também, como consultor, palestrante, treinador e promotor de esportes em outros países da América do Sul e de toda a Europa.

Serviço

I Congresso Cearense de Capacitação Técnica de Lutas de Contato

Data: 28 de outubro de 2023;

Horário: Das 8 às 12 horas;

Local: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro – em frente à Arena Castelão);

Informações e inscrições: Telefone (85) 99905-7521; e pelo site www.fightersport.com.br

Investimento: R$ 80 (1º lote, até 6 de outubro) / R$ 100 (2º lote), e um quilo e alimento não perecível. Vagas limitadas!