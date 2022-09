Confusão entre jogadores e briga na arquibancada marcam final do Brasileiro Sub-20; veja vídeos

O Palmeiras conquistou o título Brasileiro Sub-20 neste domingo (25), em Itaquera, mas o momento que seria de festa foi marcado por cenas de violência no campo e na arquibancada. Jogadores do Verdão e do Corinthians entraram em confronto. A Polícia Militar também precisou intervir com rigor diante de torcedores mais exaltados nas arquibancadas.

A confusão teve início logo após o fim do jogo. Atletas do Palmeiras comemoravam o título, quando Gustavo Garcia, do próprio time, acenou para o camarote alviverde. Isso causou revolta aos corintianos, que viram o ato como provocação.

Em seguida, os jogadores começaram um empurra-empurra ainda no gramado. Kauê, goleiro do Corinthians, tentou dar uma ‘voadora’ nas costas de um atleta palmeirense mas não atingiu o adversário.

Enquanto as comissões técnicas buscavam controlar a confusão em campo, parte dos torcedores alvinegros tentaram invadir o gramado e acabaram contidos pela Polícia Militar. Houve correria nas arquibancadas e algumas pessoas se feriram.

O time palmeirense foi levado para o vestiário até que a situação se acalmasse e pudessem receber a premiação. A equipe venceu o Timão por 1 a 0, gol de Endrick. Assim, conquistou o bicampeonato do torneio.

Confusão generalizada marca o fim do título brasileiro sub-20 do Palmeiras sobre o Corinthians em Itaquera pic.twitter.com/ccSbFa8eyl — ge (@geglobo) September 25, 2022

Imagens do @victorg146 mostram a confusão no setor Norte. Reparem em um senhor, de calça vermelha, que desce para pedir calma aos policiais que batiam em outros dois corinthianos, mas é agredido pelas costas, toma três cassetadas e ainda sai detido pelo Choque. pic.twitter.com/UfsMd840fp — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) September 25, 2022

