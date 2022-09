Confirmada luta de boxe entre Anderson Silva e youtuber Jake Paul; veja data e local

A confirmação oficial da luta entre o ex-campeão do MMA, Anderson Silva e o youtuber americano, Jake Paul, aconteceu na tarde desta terça-feira (6). O confronto de boxe profissional será no dia 29 de outubro, em Phoenix (EUA). O confronto não será de exibição e tem previsão de ser disputado em até oito rounds, na categoria até 84,8kg (187 libras).

No anúncio da luta, Jake disse que Anderson é "o maior striker do UFC em todos os tempos". Anderson Silva respondeu e disse que este será o maior evento dos esportes de combate em 2022 e que entrará para a história.

"Eu sei que tudo na vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então, agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha família e meu time por me darem esta oportunidade de continuar fazendo o que eu mais amo", disse.

Quem é Jake Paul?

Com 25 anos, o youtuber vem tendo sucesso nas lutas de boxe. Até agora, cinco vitórias em cinco lutas, contra Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE e ex-peso-meio-médio do UFC Ben Askren (nocaute), e duas vezes contra o ex-campeão dos pesos-meio-médios do UFC Tyron Woodley (nocaute e pontos).

"É uma honra ter a oportunidade de compartilhar o ringue com o maior striker do UFC em todos os tempos. No sábado, 29 de outubro, eu vou entrar com humildade no ringue, tocar luvas com uma lenda viva e fazer o melhor para exterminar o Aranha", escreveu na postagem.