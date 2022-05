Confira os resultados dos jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil desta quinta-feira (12)

Os confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil movimentaram a quinta-feira (12) de futebol, com cinco partidas disputadas. Um dos representantes cearenses na competição, o Fortaleza venceu o Vitória-BA e avançou às oitavas de final do torneio.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Remo no tempo normal e nos pênaltis e avançou à próxima fase. Em São Paulo, vitória do Tricolor Paulista contra o Juventude. Botafogo x Ceilândia e Santos x Coritiba completam a rodada.

Veja resultados da Copa do Brasil desta quinta-feira (12)

Vitória 0 x 1 Fortaleza

Cruzeiro 1 (5) x (4) 0 Remo

São Paulo 2 x 0 Juventude

Botafogo 0 x 0 Ceilândia

Santos 0 x 0 Coritiba (21h30)