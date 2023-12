Confira lista de craques atuando na Europa que estão em fim de contrato

A virada de ano está se aproximando e com isso, jogadores que encerram seus contratos no final do mês de junho já podem assinar um pré-contrato com outras equipes em janeiro. Com isso, alguns clubes já podem ir se movimentando em busca de melhorar o seu plantel para a próxima temporada. Nomes como Mbappé e Toni Kroos estão entre os atletas que ficam sem contrato.

Veja 10 nomes que podem se transferir sem custos ao fim da temporada atual:

Kylian Mbappé - PSG

Legenda: Mbappé planeja deixar o clube em janeiro. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Toni Kroos - Real Madrid

Legenda: Toni Kroos - Real Madrid Foto: AFP

Ángel Di María - Benfica

Legenda: Ángel Di María - Benfica Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Jorginho - Arsenal

Legenda: Jorginho - Arsenal Foto: Stefani Reynolds / AFP

Thiago Alcântara - Liverpool

Legenda: Thiago Alcântara - Liverpool Foto: PAUL ELLIS / AFP

Álvaro Morata - Atlético de Madrid

Legenda: Álvaro Morata - Atlético de Madrid Foto: Thomas COEX / AFP

Thomas Müller - Bayern de Munique

Legenda: Thomas Müller - Bayern de Munique Foto: MICHAELA REHLE / AFP

Sergio Ramos - Sevilla

Legenda: Sergio Ramos - Sevilla Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Dele Alli - Everton

Legenda: Dele Alli - Everton Foto: BEN STANSALL / AFP

Adrien Rabiot - Juventus