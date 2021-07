Confira elenco do Ceará, contratações, lista de jogadores por posição e saídas do clube

O Ceará montou um elenco grande para as disputas do Estadual, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.

O clube manteve 16 jogadores da temporada anterior, uma base forte com 7 titulares (Richard, Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Fernando Sobral, Vina, Lima e Cléber).

E de contratados, foram 13, deixando o elenco mais encorpado, com pelo menos 4 elevando o nível da equipe titular: Gabriel Dias, Messias, Jorginho e Mendoza. Além de jogadores que agregam valor ao longo da temporada, como Oliveira, Marlon e Jael.

Legenda: O colombiano Mendoza foi uma das caras novas do Ceará para a temporada 2021 Foto: KID JUNIOR

Jogadores contratados para 2021 (13)

João Ricardo - GOL

Vinícius Machado - GOL

Gabriel Dias - LAD

Messias - ZAG

Jordan - ZAG

Oliveira - VOL

Marlon - VOL

Jorginho - MEI

Yony González - ATA

Stiven Mendoza - ATA

Jael - ATA

Wendson - ATA

Hélio Borges - ATA

Jogadores remanescentes da temporada passada (16)

Richard - GOL

Bruno Pacheco - LAE

Gabriel Lacerda - ZAG

Buiú - LAD

Klaus - ZAG

Luiz Otávio - ZAG

Fernando Sobral - VOL

Vina - MEI

Lima - ATA

William Oliveira - VOL

Fabinho - VOL

Pedro Naressi - VOL

Kelvyn - LAE

Rick - ATA

Vítor Jacaré - ATA

Cléber - ATA

Legenda: O volante Fernando Sobral é um dos remanescentes da ótima temporada 2020 Foto: KID JUNIOR

Jogadores com vínculo de empréstimo

Jorginho

Yoni González

Jordan

Jogadores inscritos na janela internacional (abertura em agosto) - Nenhum

Jogadores com pelo menos 7 jogos na Série A de 2021 (11)

Messias (11 jogos)

Fernando Sobral (10)

Vina (10)

Jorginho (10)

Bruno Pacheco (9)

Gabriel Lacerda (9)

Lima (9)

Marlon (8)

Mendoza (8)

Buiú (8)

Richard (7)

Jogadores envolvidos em especulações de contratação

Erick (atacante Ex-Náutico, que pertence ao Braga/POR)

Patrick (Lateral-Direito do Sport, litígio com o clube)

Everaldo (Ex-Chapecoense, que está no Kashima Antlers)

Jogadores que deixaram o clube na atual temporada (9)

Tiago Pagnussat (Cerezo Osaka/JAP) - ZAG

Eduardo (América/MG) - LAD

Rafael Carvalheira (Cianorte/PR) - MEI

Wescley (Juventude) - MEI

Felipe Silva (Chapecoense) - MEI

Charles (Midtjylland/DIN) - VOL

Marthã (CRB) - VOL

Wesley (ABC) - MEI

Felipe Vizeu (Udinese/ITA) - ATA

Saulo Mineiro (Yokohama/JAP) - ATA

Mateus Gonçalves (Cerro Porteño/PAR) - ATA

Legenda: O atacante Saulo Mineiro deixou o clube para jogar no Japão, no Yokohama Foto: KID JUNIOR

Elenco atual:

O elenco do Ceará para a disputa da Série A conta com 35 jogadores. Como o clube disputa apenas o Brasileirão até o fim do ano, alguns jogadores foram negociados, deixando o elenco mais enxuto. Nove jogadores deixaram o clube ao longo da temporada, sendo 4 durante a disputa da Série A: Wescley, Felipe SIlva, Charles e Saulo Mineiro.

Wescley e Felipe SIlva, sem espaço no elenco, foram emprestados para Juventude e Chapecoense, respectivamente, e dois vendidos, com Charles e Saulo Mineiro, em oportunidades de mercado.

O clube busca reposição e pode contratar até 3 jogadores, segundo o presidente Robinson de Castro.

Goleiro (4)

André Luiz

João Ricardo

Richard

Vinícius Machado

Zagueiro (6)

Alan Uchôa

Gabriel Lacerda

Jordan

Klaus

Luiz Otávio

Messias

Lateral direito (2)

Buiú

Gabriel Dias

Lateral esquerdo (3)

Bruno Pacheco

Kelvyn

Alessandro

Volante (8)

Fabinho

Fernando Sobral

Geovane

Marlon

Pedro Naressi

William Oliveira

Oliveira

Marco Antônio

Meia (2)

Jorginho

Vina

Atacante de lado (8)

Hélio Borges

Vítor Jacaré

João Victor

Lima

Mendoza

Rick

Yony González

Wendson

Centroavante (2)

Jael

Cléber