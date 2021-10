Confira desfalques e retornos de Bahia x Ceará pela Série A

Sem vencer há seis jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo atrasado da 23ª rodada.

Necessitando da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, o técnico Tiago Nunes precisará promover mudanças na equipe titular. O lateral-direito Igor recebeu o 3° cartão amarelo diante do Juventude e desfalcará o Ceará diante do Bahia. Gabriel Dias deverá ser o substituto. O treinador gaúcho não poderá contar também com o lateral-direito Buiú e os atacantes Jacaré e Wendson, que se recuperam de lesão.

Em compensação, o meio-campista Vina volta à equipe de Tiago Nunes, após cumprir suspensão no empate sem gols contra o Juventude. Desta forma, o Ceará deve ir à campo com: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon; Erick, Vina e Lima; Cléber.

Desfalques, retornos e provável escalação do Bahia

A equipe baiana, por sua vez, não terá nenhum desfalque por suspensão. O técnico Guto Ferreira não poderá contar apenas com o goleiro Matheus Teixeira. O arqueiro precisará passar por uma artroscopia, após lesionar o menisco medial do joelho esquerdo durante um treinamento. O atacante Rossi é dúvida para a partida.

Em contrapartida, o comandante do Tricolor Baiano terá o retorno de Lucas Mugni. O meio-campista argentino cumpriu suspensão na vitória do Bahia contra a Chapecoense, por 3 a 0, no último final de semana, e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

O provável Bahia de Guto Ferreira será: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí Nascimento e Gilberto.

Legenda: Ex-Ceará, o técnico Guto Ferreira está invicto desde que assumiu o Bahia, em 6 de outubro Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia