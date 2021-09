Confira como foi o último dia da janela de transferências do futebol europeu

O último dia da janela de transferências do futebol europeu foi frenético e movimentou muito dinheiro nesta terça-feira (31). As ligas de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal fecharam suas janelas de transferências e serão abertas agora só em janeiro.

A definição mais impactante foi a permanência de Mbappé no PSG, após o clube francês ter rejeitado a última proposta do Real Madrid, que chegou a oferecer € 200 milhões.

Dentre várias negociações já realizadas, como a ida de Lionel Messi para o PSG, e o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, outras negociações foram finalizadas nas últimas horas.

Arthur Cabral fica no Basel

Apesar das propostas de Bayer Leverkusen e Hertha Berlin, o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, seguirá no Basel. Ele fez 15 gols em 11 jogos na atual temporada. Na anterior, ele somou 20 em 36 partidas — brasileiro com mais gols no futebol europeu em 2020/21.

A permanência dele foi comemorada pelo clube suíço nesta terça-feira, nas redes sociais.

Confira as principais contratações que movimentaram o último dia:

Griezmann deixa o Barcelona e volta ao Atlético de Madrid por empréstimo

O volante angolano Eduardo Camavinga é contratado pelo Real Madrid ao Rennes.

Emerson Royal sai do Barcelona e assina com o Tottenham

Saúl Niguez vai do Atlético de Madrid, ao Chelsea por empréstimo

Daniel James troca o Manchester United pelo Leeds;

O lateral-esquerdo Nuno Mendes é anunciado no PSG;

Meio-campista Pablo Sarabia encerra seu vinculo com o PSG e se transfere para o Sporting;