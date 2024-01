Confira calendário de jogos do Fortaleza em janeiro; veja dias e horários

A temporada 2024 começa em janeiro para o Fortaleza. O Tricolor do Pici irá disputar três rodadas da primeira divisão do Campeonato Cearense 2024 no primeiro mês do ano. O Leão é o atual campeão do torneio e vai em busca do sexto título consecutivo.

A estreia do Fortaleza em 2024 acontece no dia 20 de janeiro, na partida de abertura do Campeonato Cearense. O Leão enfrenta o Horizonte no Castelão, às 16h30.

CALENDÁRIO JANEIRO