Confira calendário de jogos do Fortaleza em agosto; veja dias e horários

O Fortaleza terá um calendário mais acessível no mês de agosto com disputas na Série A e na Copa do Brasil. No período, a equipe tricolor disputará 5 partidas, três a menos que no mês anterior. Caso avance na Copa do Brasil, o Fortaleza terá uma partida a mais.

O duelo contra o Internacional no próximo domingo (7), no Castelão às 18 horas, abre o calendário de jogos do Fortaleza no mês de julho.

VEJA O CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE AGOSTO

07/08 (dom), às 18h - Fortaleza x Internacional | Série A

14/08 (dom), às 16h - Ceará x Fortaleza | Série A

17/08 (qua), às 20h - Fluminense x Fortaleza | Quartas de Final da Copa do Brasil

20/08 (sab), às 19h - Fortaleza x Corinthians | Série A

24/08 (qua) - Data semifinal da Copa do Brasil*

28/08 (dom), às 16h - São Paulo x Fortaleza | Série A

*Caso avance na Copa do Brasil

