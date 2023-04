Confira calendário de jogos do Fortaleza em abril; veja dias, horários e competições

Com jogos distribuídos em quatro competições (Sul-Americana, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileirão), o Fortaleza terá o mês de abril bastante movimentado, oito jogos agitam o calendário do Leão. O próximo jogo do tricolor já acontece nesta quarta-feira, (5), pela Sul-Americana.

VEJA O CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE ABRIL

05/04 (qua) - 19h - Fortaleza x Palestino-CHI - Copa Sul-Americana

08/04 (sáb) - 16h - Ceará Fortaleza - Final Campeonato Cearense

11/04 (ter) - 21h30 - Águia de Marabá x Fortaleza - Terceira Fase da Copa do Brasil

15/04 (sáb) - 18h30 - Fortaleza x Internacional - Brasileirão Série A

19/04 (qua) - 19h - San Lorenzo x Fortaleza - Copa Sul-Americana

22/04 (sáb) - 18h30 - Coritiba x Fortaleza - Brasileirão Série A

26/04 (qua) - 17h - Fortaleza x Águia de Marabá - Terceira Fase da Copa do Brasil

29/04 (sáb) - 16h30 - Fortaleza x Fluminense - Brasileirão Série A

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto