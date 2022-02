Mais um dia dos Jogos Olímpicos de Inverno com muito agito no gelo e na neve. O evento realizado em Pequim, na China, traz um cardápio amplo para o torcedor.

Serão 12 modalidades em ação nesta terça-feira (8). São elas: Biatlo, Combinado Nórdico, Curling, Esqui Alpino, Esqui Cross-Country, Esqui Estilo Livre, Hóquei no Gelo, Luge, Patinação Artística e de Velocidade, Skeleton e Snowboard. Além das muitas disputas por medalhas, vai ter estreia de atletas brasileiros.

Aumenta a torcida que vai ter estreia de Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera, no esqui cross-country. É possível acompanhar as brasileiras na disputa a partir das 5 horas da manhã. Já o representante do masculino, Manex Silva, de 19 anos, encara a qualificatória a partir das 05h50. Ele estreou no domingo, e foi o mais novo entre os 70 atletas que disputaram o Skiathlon, uma das provas da modalidade.

Confira aqui o cronograma diário das Olimpíadas de Inverno.

CONFIRA O CRONOGRAMA DOS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO DESTA TERÇA (8)

Biatlo (individual masculino, disputa ouro) - 05h30 (hora de Brasília)

Combinado Nórdico (Treinamento oficial) - 04h30 (hora de Brasília)

Curling (duplas mistas - disputa bronze) - 03h05 (hora de Brasília)

Curling (duplas mistas - disputa ouro) - 09h05 (hora de Brasília)

Esqui Alpino (masculino - disputa ouro) - 00h00 (hora de Brasília)

Esqui Cross-Country (feminino - classificatória e disputa ouro) - a partir das 05h00 (de Brasília)

Esqui Cross-Country (masculino - classificatória e disputa ouro) - a partir das 05h50 (de Brasília)

Esqui Estilo Livre (feminino - classificatória e disputa ouro) - a partir das 23h00 (hora de Brasília)

Hóquei no Gelo (feminino - classificatória) - 01h10 (hora de Brasília)

Luge (feminino - disputa ouro) - 10h35 (hora de Brasília)

Patinação Artística (individual masculino - classificatória) - 22h15 (hora de Brasília)

Patinação de Velocidade (masculino - disputa de ouro) - 07h30 (hora de Brasília)

Skeleton (feminino - treinamento) - 01h40 (hora de Brasília)

Skeleton (masculino - treinamento) - 04h20 (hora de Brasília)

Snowboard (feminino - classificatória e disputa de ouro) - a partir das 23h40 (hora de Brasília)

Snowboard (masculino - classificatória e disputa de ouro) - a partir das 00:07 (hora de Brasília)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte