Confiante, Breno Lopes acredita na classificação contra Corinthians: 'temos que voltar a ser nós mesmos'

“A gente sabia que precisava voltar a dar essa resposta no Brasileiro. A goleada dá uma confiança e estamos esperançosos e confiantes para o jogo de amanhã. A gente pode surpreender em São Paulo, estamos em desvantagem no placar, mas confiamos no nosso treinador e no nosso elenco e temos total condições de buscar a classificação”, disse o atacante,ao Show do Esporte.