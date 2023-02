Confiante, atacante Erick projeta confronto do Ceará contra Sport: 'é um clássico à parte para mim'

Cria da base do Náutico, o atacante Erick sabe os caminhos de um clássico diante do Sport. O jogador alvinegro, que deve ser titular do Ceará na partida pela Copa do Nordeste, concedeu, nesta segunda-feira (13), coletiva para a imprensa.

“Vai ser um jogo muito difícil, sabemos da qualidade do time do Sport, é um adversário que ainda não perdeu na temporada, fizemos uma boa semana, o ambiente está leve e, com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo é sair com resultado positivo”, avalia o jogador.

De acordo com o atleta, a vitória no clássico-rei deu mais confiança ao elenco alvinegro. Erick foi autor de um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na semana passada. O ponta-direita é um dos destaques do Alvinegro no começo de ano.

BOM COMEÇO

Em sete partidas em 2023, Erick é um dos destaques do Ceará. O ponta marcou duas vezes e deu três passes para gols com a camisa alvinegra. Ele revela que a pré-temporada mais tocada está sendo fundamental para o momento.

“Desde o dia que cheguei aqui, eu não tinha feito a pré-temporada. Em 2021 tive lesão no final do anos eu perdi a pré-temporada de 2022. É um novo ano para mim, são sete jogos, com dois gols e três assistências e para você ver, a pré-temporada ajuda muito. E o professor vem conversando comigo, passando confiança e agora dar sequência para ajudar o Vozão na temporada”, ressalta o atleta.

CLÁSSICO NORDESTINO

Depois de um ano, Ceará e Sport voltam a se enfrentar pela Copa do Nordeste. Com a camisa do Náutico, Erick já deixou a torcida alvirrubra feliz. Ele espera repetir o feito contra o rubro-negro pelo Vozão.

“É um clássico à parte para mim também. O Sport é a maior vítima da minha carreira. Eu gosto de jogar contra eles, tem um gostinho a mais. Mas é pezinho no chão, vai ser um jogo difícil e espero que a gente saía com resultado positivo”, aponta Erick.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O clássico nordestino, entre Ceará e Sport, acontece às 21h30, de terça-feira (14), no estádio Presidente Vargas. O Alvinegro vai embalado depois de vencer o Sampaio Corrêa, pelo regional, e o Fortaleza, no estadual.