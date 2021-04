Confiança x Fortaleza: Veja o que está em jogo e prováveis escalações

O Fortaleza está de astral renovado após duas vitórias essenciais para seus objetivos na temporada 2021. Ao bater o Bahia na rodada anterior da Copa do Nordeste garantindo classificação antecipada ao mata-mata, e na última terça-feira e conquistar classificação para 3ª Fase da Copa do Brasil ao vencer o Ypiranga/RS.

Embora a primeira tenha sido com mais brilho e a melhor atuação no ano, a segunda deu tranquilidade de dever cumprido. Assim, um terceiro objetivo se desenhou para este sábado, que é manter a liderança do Grupo B em confronto com o Confiança às 16 horas no estádio Batistão, em Aracaju (SE) e ter vantagens nas quartas de finais e semifinais, jogando em casa.

Para isso, o Tricolor de Aço precisa vencer o time sergipano para não depender de outros resultados. Se empatar, o Vitória não pode vence seu jogo diante do 4 de Julho, fora de casa. O time baiano tem 12 pontos, chegaria aos mesmos 15 e ultrapassaria o Leão nos critérios de desempate, como o número de gols marcados. Na pior das hipóteses, com derrota, o Leão do Pici ainda será lider se o Vitória empatar seu jogo.

Chaveamento

A 1ª colocação do Grupo B é importante também para o chaveamento da competição: se for líder, o Tricolor de Aço enfrenta o 4º colocado de seu grupo nas quartas de finais em jogo único com mando de campo. Atualmente, o CSA é o 4º com 10 pontos, mas seu rival também pode ser Altos (3º), ABC (5º) e Salgueiro (6º).

Com o desgaste da partida decisiva pela Copa do Brasil na terça-feira, o técnico Enderson Moreira deve manter a rotatividade no elenco, escalando um time alternativo diante dos sergipanos. Assim, será a chance de jogadores importantes do elenco ganharem mais minutagem, como os volantes Gustavo Blanco e Felipe, e os atacantes Osvaldo e Isac. Além, claro, de Pikachu, herói da classificação na Copa do BRasil. Outra novidade deve ser a estreia do zagueiro Marcelo Benevenuto.

Confiança

O Dragão é o sexto colocado do Grupo A, com oito pontos. Para se classificar, a equipe proletária precisa vencer o Leão do Pici e torcer por uma combinação de resultados para garantir a vaga no mata-mata: para isso, dois de 3 adversários diretos tem que tropeçar: Bahia, Sampaio Corrêa e Treze.

O time proletário conta com dois jogadores que passaram pelo Ceará no comando de ataque: Robinho e Cristiano. E tambem deve contar com a estreia de Luciano Juba.

Ficha Técnica

Confiança

Rafael Santos; Leandro Silva, Isaque Gavioli, Pedrão e Luciano Juba; Gilberto, Renan Areias, Álvaro e Bruninho; Robinho e Cristiano. Técnico: Daniel Paulista

Fortaleza

Marcelo Boeck; Daniel Guedes, Marcelo Benevenuto, João Paulo e Bruno Melo; Felipe, Gustavo Blanco e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Isaque e Romarinho.

Técnico: Enderson Moreira

Data: 10 de abril de 2021

Estádio: Batistão, em Aracaju (SE)

Horário: 16 horas

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto/PE