Confiança-SE x Ferroviário pela Série C: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ferroviário entra em campo nesta terça-feira (17) tentando manter o bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Confiança-SE, às 20 horas, no estádio Batistão, em Aracaju.

O Tubarão da Barra vem embalado por três vitórias seguidas e, ocupando a 7ª posição, chega com a possibilidade de assumir a vice-liderança da competição. Para isso, precisa apenas vencer, já que triunfo faz a equipe chegar aos 12 pontos na tabela.

"O momento que a gente vem vivendo na competição é importante, mas sabemos que é uma competição longa. Sabemos que nosso grupo é muito forte e temos condições de continuar com a mesma pegada e melhorando a cada jogo para buscar nosso objetivo final, que é a classificação" disse o atacante Edson Cariús, que completou 100 jogos na última partida, contra o São José.

Legenda: Edson Cariús é artilheiro do Ferroviário na temporada Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Confiança

Adversário do Ferrão, o Confiança vive momento oposto. É o único time que ainda não venceu na Série C e, com apenas dois pontos, está na lanterna da classificação. São dois empates e três derrotas até aqui.

Mesmo assim, o time sergipano aposta que pode dar a volta por cima nesta terça-feira (17).

"Vai ser um jogo difícil, sabemos da importância da vitória. Precisamos vencer o quanto antes para sairmos dessa posição desconfortável que é a zona de rebaixamento. A gente vem trabalhando bastante, se preparando bastante porque sabemos da força do nosso grupo, da qualidade que a gente tem. Com certeza as vitórias logo vão vir", disse o zagueiro Raphael.

Pré-jogo do Ferroviário hoje, veja detalhes

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do NSports, no streaming.

Palpites

inter@

FICHA TÉCNICA | Confiança-SE x Ferroviário

Campeonato Brasileiro - Série C

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 17 de maio de 2022, às 20 horas

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Humberto Martins Dias Silva (PE) e Dhiego Cavalcanti Pereira (PE)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Confiança-SE: Paulo Gianezini; Carlos Eduardo, Adryan, Nirley e Raí; Bruno Camilo, Baggio e Matheus Souza; Adalto, Renan Gorne e Ítalo. Técnico: Felipe Loureiro

Ferroviário: Jonathan; Yuri, Vitão, Fredson e Emerson; Wagninho, Emerson Souza e Alemão; Maicon Assis, Dudu e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca