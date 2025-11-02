Condé exalta Pedro Raul e vitória contra Fluminense: ‘altamente dominante’

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro. Assim, se recuperou na competição após um jejum de quatro jogos sem vencer com uma grande atuação coletiva. E foi assim que o técnico alvinegro Léo Condé avaliou a partida.

"Uma vitória muito expressiva contra um grande adversário, uma equipe que foi semifinalista do Mundial há três meses, campeã da Libertadores há dois anos, então foi uma vitória bastante expressiva principalmente no sentido de dar uma resposta para nós, pois fizemos uma partida muito abaixo no último jogo (contra o Fluminense). A forma como perdemos no Rio incomodou muito os atletas, me incomodou, e nós precisávamos dar essa resposta. O Ceará que jogou hoje é o Ceará de toda a temporada. Essa entrega, essa dedicação durante todo o jogo é de suma importância, fomos altamente dominante do primeiro ao último minuto. No 1º tempo, o Ceará dominou o tempo todo. No 2º tempo foi principalmente depois da expulsão. Então foi uma partida no padrão daquela do Santos, quando vencemos por 3 a 0 e jogamos bem. Isso tem sido algo que estamos buscando". Léo Condé Técnico do Ceará

No meio de semana, diante do mesmo adversário, o Vovô foi superado por 1 a 0 no Maracanã. Agora, conquista um resultado positivo com os gols de Galeano e Pedro Raul - um em cada tempo. Artilheiro do time em 2025 com 15 gols, o centroavante voltou a balançar após ser alvo de críticas.

"O Pedro vem fazendo uma boa temporada, ficou um período sem marcar, acaba incomodando todo mundo, mas a gente sempre passou muita confiança para ele, sabia que em algum momento ele voltaria a marcar. Se você pega os grandes jogadores, Hulk ficou muito tempo sem marcar, o Memphis no Corinthians, então é do futebol. O principal é a performance. No último jogo contra o Fluminense, não conseguiu performar, não só ele, como muitos jogadores. Às vezes, não faz o gol, mas o nível de participação é grande, então hoje conseguiu, não só ele, como o ataque no geral”, complementou.

Com o resultado, o Vovô subiu para a 12ª posição, com 38 pontos, abrindo sete de vantagem para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é o Clássico-Rei, na quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O Fortaleza aparece no Z-4, em 18º colocado, com 28.

