Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Condé exalta Pedro Raul e vitória contra Fluminense: ‘altamente dominante’

O técnico do Ceará elogiou a postura no triunfo por 2 a 0 pela Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
Jogada
Legenda: Léo Condé gostou do desempenho coletivo do Ceará contra o Fluminense
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro. Assim, se recuperou na competição após um jejum de quatro jogos sem vencer com uma grande atuação coletiva. E foi assim que o técnico alvinegro Léo Condé avaliou a partida.

"Uma vitória muito expressiva contra um grande adversário, uma equipe que foi semifinalista do Mundial há três meses, campeã da Libertadores há dois anos, então foi uma vitória bastante expressiva principalmente no sentido de dar uma resposta para nós, pois fizemos uma partida muito abaixo no último jogo (contra o Fluminense). A forma como perdemos no Rio incomodou muito os atletas, me incomodou, e nós precisávamos dar essa resposta. O Ceará que jogou hoje é o Ceará de toda a temporada. Essa entrega, essa dedicação durante todo o jogo é de suma importância, fomos altamente dominante do primeiro ao último minuto. No 1º tempo, o Ceará dominou o tempo todo. No 2º tempo foi principalmente depois da expulsão. Então foi uma partida no padrão daquela do Santos, quando vencemos por 3 a 0 e jogamos bem. Isso tem sido algo que estamos buscando".
Léo Condé
Técnico do Ceará

No meio de semana, diante do mesmo adversário, o Vovô foi superado por 1 a 0 no Maracanã. Agora, conquista um resultado positivo com os gols de Galeano e Pedro Raul - um em cada tempo. Artilheiro do time em 2025 com 15 gols, o centroavante voltou a balançar após ser alvo de críticas.

"O Pedro vem fazendo uma boa temporada, ficou um período sem marcar, acaba incomodando todo mundo, mas a gente sempre passou muita confiança para ele, sabia que em algum momento ele voltaria a marcar. Se você pega os grandes jogadores, Hulk ficou muito tempo sem marcar, o Memphis no Corinthians, então é do futebol. O principal é a performance. No último jogo contra o Fluminense, não conseguiu performar, não só ele, como muitos jogadores. Às vezes, não faz o gol, mas o nível de participação é grande, então hoje conseguiu, não só ele, como o ataque no geral”, complementou.

Com o resultado, o Vovô subiu para a 12ª posição, com 38 pontos, abrindo sete de vantagem para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é o Clássico-Rei, na quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O Fortaleza aparece no Z-4, em 18º colocado, com 28.

Assista à coletiva do técnico Léo Condé, do Ceará

Veja também

teaser image
Jogada

Pedro Raul celebra gol do Ceará e projeta Clássico-Rei: ‘fechar o ano com invencibilidade’

teaser image
Alexandre Mota

Vitória do Ceará dá confiança na Série A e tem 5 pontos positivos para o Clássico-Rei

Assuntos Relacionados
Léo Condé em ação pelo Ceará

Jogada

Condé exalta Pedro Raul e vitória contra Fluminense: ‘altamente dominante’

O técnico do Ceará elogiou a postura no triunfo por 2 a 0 pela Série A

Alexandre Mota Há 1 hora
jogador

Jogada

Willian Machado cita desgaste em vitória do Ceará e projeta Clássico: 'Unir forças'

Alvinegro superou o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Castelão

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 2 horas
Pedro Raul comemora gol pelo Ceará

Jogada

Pedro Raul celebra gol do Ceará e projeta Clássico-Rei: ‘fechar o ano com invencibilidade’

O artilheiro alvinegro voltou a marcar na vitória contra o Fluminense

Alexandre Mota 02 de Novembro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará encara sequência decisiva com Clássico-Rei e contra times do G-4

Alvinegro está em 14º na tabela

Crisneive Silveira 02 de Novembro de 2025

Jogada

Vasco x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025
Montagem com fotos de Marcos Victor e Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Marcos Victor e Dieguinho deixam DM do Ceará e enfrentam o Fluminense

As equipes se enfrentam neste domingo (2), na Arena Castelão

Alexandre Mota 02 de Novembro de 2025