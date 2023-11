Comunidade das Quadras e Jangurussu são os campeões da Taça das Favelas 2023

A Comunidade das Quadras venceu o Castelão pelo placar de 1 a 0 e conquistou o título da Taça das Favelas 2023. A partida, bastante disputada e equilibrada, aconteceu na tarde deste sábado (18) e foi transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares.

A disputa aconteceu na Areninha do bairro Jardim União. Na disputa do futebol feminino, disputada entre Timbaúba e Jangurussu, o título ficou com a equipe do bairro Jangurussu. A disputa também aconteceu neste sábado, antes da final masculina.

TAÇA DAS FAVELAS

A Taça das Favelas é o maior campeonato entre favelas do mundo, realizada em vários estados do Brasil. No Ceará, a organização é da Central Única das Favelas (CUFA-CE).