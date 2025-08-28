Diário do Nordeste
Completando um turno sem jogar, Moisés aparece correndo no campo no Pici; veja vídeo

Apesar da atividade, o atacante ainda não iniciou trabalhos com bola

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:28)
Jogada
Legenda: Atacante ainda não iniciou trabalhos com bola
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Moisés está sem atuar pelo Fortaleza desde abril, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda sofrida na partida contra o Internacional. Nesta quinta-feira (28), o clube publicou um vídeo nas redes sociais oficiais do Leão em que aparece o atacante correndo no gramado do Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Tricolor do Pici. 

Na temporada 2025, o atacante de 28 anos soma 19 partidas, quatro gols e duas assistências com a camisa do Fortaleza. Com a lesão acontecendo no dia 13 de abril e não atuando mais desde então, completando um turno completo sem jogar agora que o Leão vai enfrentar o Internacional neste domingo (31), às 20h30, na Arena Castelão.

COMO FOI A LESÃO DE MOISÉS?

Em partida contra o Internacional, enquanto comemorava um gol que posteriormente foi anulado, Moisés foi empurrado pelo companheiro de equipe Deyverson, atualmente fora dos planos do treinador português Renato Paiva, e saiu de campo chorando.

Apesar do prazo para a volta do atacante ter sido estipulado para o mês de agosto, o jogador segue, entretanto, em processo de atividades de fortalecimento. Com seu retorno cada vez mais próximo, o Leão espera que, com Moisés, se recupere na Série A do Campeonato Brasileiro e escape do rebaixamento.

* Sob supervisão de Vladimir Marques

 

