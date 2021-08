Competições de voo livre e parapente são retomadas com evento em Quixadá

Com a presença de pilotos de diferentes regiões do País, foi realizada e concluída a 'Quixadá Verde', competição de voo livre e parapente, promovida pela Federação de Parapente e Asa Delta do Ceará na cidade de Quixadá.

De 26 a 31 de julho, o evento chamou atenção da sociedade do Sertão Central e de visitantes. Experientes pilotos não só do Ceará, como de São Paulo, Rio Grande do Norte e Santa Catarina brilharam em suas respectivas provas.

Os pilotos José Victor, Francisco Aranha, Alex Sandro e Adenir Nobre foram alguns dos destaques. No encerramento da disputa, houve a entrega de premiação, ressaltando o brilho e segurança da competição.

