Eventro de kitesurf terá desafio exclusivo entre mulheres

O litoral nordestino irá receber nos próximos meses mais uma edição do Iron Divas, competição de kitesurfe voltado exclusivamente para mulheres do Brasil e de várias partes do mundo. As provas, que irão passar pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba Piauí e Maranhão, começa no próximo dia 28 de julho, na praia de São Miguel do Gostoso/RN.

Para a disputa entre as mulheres, 15 atletas velejadoras já estão inscritas e prontas para o evento. “Apesar de estarmos já na oitava edição, sempre é uma adrenalina muito legal e mostra o espírito de aventura que queremos preservar naquele que já é o maior evento de KiteTrip do Brasil, reunindo praticantes de várias partes do mundo como Estados Unidos, França, Itália, Austrália, Peru, Portugal, entre outros, sendo ao todo 16 países representados por seus participantes”, ressalta Marques Filho, um dos organizadores do evento.

Prova masculina

Entre os homens, o evento é chamada de Iron Macho e vai percorrer 1.600 km no litoral do Nordeste. Mais de 120 atletas estarão participando da oitava edição do Iron Macho.

“Temos todo o apoio, estrutura, logística, equipes médicas, instrutores de kit, produtores, para garantir a qualidade e a segurança da programação. Tudo alinhado com as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU). Uma das principais ações é a promoção das limpeza das praias”, explicou Marques Filho, CEO do Iron Macho.