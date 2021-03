Competição de games para universitários dá R$ 100 mil em prêmios; saiba como se inscrever

O “BB Game Series” promete agitar o cenário dos estudantes amantes dos games, no universo dos eSports. A competição contará com diversas etapas durante o ano em quatro modalidades: Hearthstone, League of Leagues (LoL), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e Clash Royale. As inscrições ocorrem entre os dias 10 e 28 de março pelo site #TamoJuntoNesseGame e é organizado pelo Banco do Brasil.

A primeira etapa da competição será exclusiva para alunos regularmente inscritos nos cursos de graduação ou pós-graduação de instituições de ensino superior públicas ou particulares brasileiras. O evento busca fomentar o cenário de esportes eletrônicos e promover a marca Banco do Brasil como uma das maiores apoiadoras dos eSports, com muita emoção e competição entre participantes e torcedores.

Esta primeira edição vai distribuir R$ 100 mil em premiação. Totalmente online, o evento permite que amigos da mesma universidade montem suas próprias equipes para participar. Com inscrições gratuitas e ilimitadas, o “BB Games Series” quer desenvolver comunidades diferentes dentro dos eSports, oferecendo oportunidades e trazendo o maior número de pessoas para o mundo dos jogos virtuais.

Estão previstas seletivas em jogos de eliminação dupla. Ao todo, 32 times (jogadores), sendo 6 da região Nordeste, de cada modalidade, se classificarão para a seletiva nacional fechada.

Incentivo

"A competição reforça o posicionamento do Banco em apoiar as modalidades esportivas.

“Nos últimos 30 anos, o Banco do Brasil sempre foi um dos maiores incentivadores dos esportes olímpicos e, desde 2018, aposta e incentiva a cena dos eletrônicos. Queremos contribuir para o desenvolvimento desse mercado e estreitar, ainda mais, nossa conexão com o público jovem. Estamos felizes em lançar um projeto deste porte, que incentiva quem está começando. É mais um passo para consolidar, cada vez mais, o Brasil neste novo universo”, destacou Para Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do BB.

Gaulês, Ana Xisdê e Pimpimenta, que juntos formam o Squad BB, são os embaixadores dos eSports do Banco do Brasil. Além de apoiar o projeto, o Squad vai produzir conteúdos exclusivos com dicas para ajudar os gamers a upar. O evento contará com casters famosos no mundo dos games, como a Badi e o Otávio “BCZ” no CS:GO; Kaov no League of Legends; Bruno Clash e Decow no Clash Royale; e Tesdey no Hearthstone.

Etapa Universitária:

As inscrições para o “BB Game Series” estarão disponíveis entre os dias 10 e 28 de março pelo site #TamoJuntoNesseGame. A competição, que começa no dia 03 de abril e vai até junho, prevê seletivas regionais em jogos de eliminação de duplas divididas pelas cinco regiões do país. Ao todo, 32 times/jogadores de cada modalidade se classificarão para a seletiva nacional fechada. A partir da fase classificatória principal,

teremos transmissão de todos os jogos pela Twitch.tv/BancodoBrasil.

