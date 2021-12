Como será o calendário do Ceará em 2022 ao jogar a Sul-Americana

Com o encerramento a Série A na última quinta-feira (9), o Ceará terminou a competição em 11º com 50 pontos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022. Com a classificação para o torneio, o Alvinegro terá 5 competições no ano que vem, com o calendário ficando repleto de jogos, principalmente no 1º semestre.

De acordo com o calendário da Conmebol, o sorteio será no dia 23 de março de 2022 e a Fase de Grupos inicia entre 6 de abril e 25 de maio. E o Vovô, como um dos seis representantes do Brasil, entrará direto na fase de grupos.

Assim, o Vovô terá no primeiro semestre um calendário repleto de competições. Serão cinco: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A e Copa Sul-Americana.

A primeira competição do ano para o Ceará será a Copa do Nordeste, com início em 22 de janeiro com 9 rodadas da 1ª Fase.

Em fevereiro, o Vovô terá mais duas competições paralelas a Copa do Nordeste. Ele entrará em campo já pelas quartas de finais do Estadual e a 1ª Fase da Copa do Brasil, prevista para 23 de fevereiro.

Em abril, o Vozão começa a jogar a Sul-Americana no dia 6. Na competição, serão 6 rodadas na 1ª Fase; Quatro dias depois do início da Sul-Americana, a Série A do Brasileiro começa.

Ou seja, caso vá avançando, o Alvinegro poderá ter 5 competições paralelas para jogar em algum momento da temporada 2022.

Confira o calendário das competições do Ceará em 2022

Copa do Nordeste:

Fase de Grupos: início 22 de janeiro

FInal: 12 e 19 de abril

Campeonato Cearense:

Quartas de final*: 22 e 25 de fevereiro (jogos de ida e volta).

Final: 27 de março e 3 de abril

Copa do Brasil:

início 23 de fevereiro (1ª Fase)

FInal: 19/10

Sul-Americana:

Início - 6 de abril (Fase de Grupos)

Final: 1º de outubro.

Série A do Brasileiro:

início 10 de abril

Final: 13 de novembro