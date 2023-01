Como os rivais do Ceará na Série B estrearam na temporada; confira resultados

O Ceará deu início a temporada 2023 no domingo (15) ao vencer o Guarani de Juazeiro na estreia do Campeonato Cearense por 5 a 0. Tiago Pagnussat, Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos e Guilherme Castilho marcaram na vitória alvinegra. A estreia com o pé direito, no entanto, não foi unanimidade entre as equipes adversárias do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

Concorrentes direto na briga pelo acesso, Avaí, Sport e Juventude tropeçaram. Atlético-GO e Sampaio Corrêa venceram na estreia.

O Diário do Nordeste listou os resultados dos rivais do Ceará na Série B pela estreia da temporada.

Estreias dos times da Série B na temporada de 2023

ABC-RN : venceu o Força e Luz por 4 a 0 pelo Campeonato Potiguar

: venceu o Força e Luz por 4 a 0 pelo Campeonato Potiguar Atlético-GO : venceu o Grêmio Anápolis por 4 a 1 pelo Campeonato Goiano

: venceu o Grêmio Anápolis por 4 a 1 pelo Campeonato Goiano Avaí : perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense

: perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense Botafogo-SP : venceu a Portuguesa por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista

: venceu a Portuguesa por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista Chapecoense : venceu o Avaí por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense

: venceu o Avaí por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense CRB-AL : venceu o Cruzeiro-AL por 2 a 1 pelo Campeonato Alagoano

: venceu o Cruzeiro-AL por 2 a 1 pelo Campeonato Alagoano Criciúma : empatou por 0 a 0 com o Concórdia pelo Campeonato Catarinense

: empatou por 0 a 0 com o Concórdia pelo Campeonato Catarinense Guarani : perdeu para o Santo André por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista

: perdeu para o Santo André por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista Ituano : empatou por 0 a 0 com o São Paulo pelo Campeonato Paulista

: empatou por 0 a 0 com o São Paulo pelo Campeonato Paulista Juventude : perdeu para o Avenida-RS por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada

: perdeu para o Avenida-RS por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada Londrina : empatou por 1 a 1 com o Azuriz-PR pelo Campeonato Parananese

: empatou por 1 a 1 com o Azuriz-PR pelo Campeonato Parananese Mirassol : perdeu para o Santos por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista

: perdeu para o Santos por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista Novorizontino : perdeu para a Portuguesa Santista por 4 a 2 pelo Campeonato Paulista Série A2

: perdeu para a Portuguesa Santista por 4 a 2 pelo Campeonato Paulista Série A2 Ponte Preta : venceu o Velo Clube por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista Série A2

: venceu o Velo Clube por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista Série A2 Sampaio Corrêa : venceu o IAPE por 1 a 0 pelo Campeonato Maranhense

: venceu o IAPE por 1 a 0 pelo Campeonato Maranhense Sport : empatou por 1 a 1 com o Maguary pelo Campeonato Pernambucano

: empatou por 1 a 1 com o Maguary pelo Campeonato Pernambucano Tombense : ainda não estreou na temporada

: ainda não estreou na temporada Vila Nova : venceu o Goiânia por 3 a 0 pelo Campeonato Goiano

: venceu o Goiânia por 3 a 0 pelo Campeonato Goiano Vitória: empatou por 1 a 1 com o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano