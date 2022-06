Como estão os adversários de Fortaleza e Ceará na Libertadores e Sul-Americana

Há menos de duas semanas dos confrontos pela Libertadores e Sul-Americana, os adversários dos cearenses vivem cenários diferentes nos campeonatos nacionais. O Estudiantes (ARG) é líder da Superliga Argentina com três rodadas disputadas no início da temporada 2022/23. Já o The Strongest (BOL) foi vice-campeão do Apertura, Campeonato Boliviano 2021/22, depois de ser derrotado, no domingo (12), pelo Bolívar na grande final.

Os campeonatos argentino e boliviano não seguem o mesmo calendário do futebol brasileiro. Dessa forma, o Estudiantes está no começo da nova temporada que iniciou agora em junho, enquanto o The Strongest encerrou o Apertura da temporada anterior.

ESTUDIANTES DE LA PLATA

Adversário do Leão do Pici pelas oitavas de final da Libertadores, o Estudiantes figura nas primeiras colocações do Campeonato Argentino 2022/23, com sete pontos em três jogos disputados até aqui. A equipe é acompanhada de perto pelo Newell's Old Boys e Boca Juniors.

A equipe de La Plata entrou em campo terça-feira (14), quando venceu o Sarmiento por 2 a 1, dentro de casa, com os dois gols anotados pelo artilheiro Mauro Boselli.

Nos dois primeiros jogos na Superliga Argentina, o "El Leon" estreou com empate, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em 1 a 1, contra o Gimnasia y Esgrima. Já na 2ª rodada, levou a melhor sobre o Aldosivi, e venceu por 1 a 0, fora de casa.

Antes de encarar o Fortaleza pelo jogo de ida da Libertadores, o Estudiantes enfrenta o Independiente, fora de casa, e o Newell's Old Boys, em casa, pelo Campeonato Argentino.

THE STRONGEST

Com a final do Apertura no domingo (12), o The Strongest está na pré-temporada do campeonato nacional. O time de La Paz ficou com o vice-campeonato depois de ser derrotado por 3 a 0 pelo Bolívar na grande final.

Na decisão de jogo único, brilharam as estrelas de brasileiros do Bolívar que ficou com o título. O time, que é comandado por Antônio Carlos Zago, ex-treinador do Fortaleza, contou com os gols de Chico, duas vezes, e Bruno Sávio, para levantar o troféu nacional. A partida aconteceu no Estádio Hernando Siles.

O Tigre de Achumani terminou a competição com apenas quatro derrotas no Apertura. Apesar disso, o time foi quem mais empatou, com seis resultados iguais no campeonato boliviano.

O meia Jaime Arrascaita foi um dos destaques do The Strongest na temporada, com cinco gols anotados nos 15 jogos disputados. A equipe tem à frente de Christian Díaz.

CONFRONTOS

Oitavas da Libertadores:

30/06 - Fortaleza x Estudiantes (Arena Castelão)

07/07 - Estudiantes x Fortaleza (Jorge Luís Hirschi)

Oitavas da Sul-Americana:

29/06 - The Strongest x Ceará (Estádio Hernando Silas)

06/07 - Ceará x The Strongest (Arena Castelão)