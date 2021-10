Comentarista sugere Vojvoda no Flamengo e brinca com saída de Ceni do Fortaleza: "gato por lebre"

O comentarista esportivo Renato Maurício Prado, atualmente do UOL, deu declarações que não repercutiram bem entre torcedores do Fortaleza. Segundo ele, o Flamengo monitora um treinador estrangeiro, e o nome que o clube deveria contratar seria Juan Pablo Vojvoda, atual técnico tricolor.

"Um técnico estrangeiro que está no Brasil e está indo muito bem, este sim poderia ser contratado para ficar já de vez, que é o Vojvoda", disse o comentarista logo após a derrota do rubro-negro carioca para o Athletico-PR, que valeu a eliminação do time da Copa do Brasil. O comentarista defende a demissão de Renato Gaúcho.

Alertado pela apresentadora Domitila Becker que a fala poderia não repercutir bem entre os torcedores tricolores, Renato Maurício Prado acrescentou:

"Sinto muito, amigos, vocês já nos deram Rogério Ceni, vocês agora tem que dar alguma coisa que preste. Compramos gato por lebre quando compramos o Rogério Ceni de vocês. Então nós estamos com crédito, temos direito a segunda chance", disse em tom de brincadeira.

Veja a reação de torcedores

O comentarista foi um dos principais defensores da saída de Rogério Ceni. Com a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, agora, defendo uma nova troca antes da fina da Libertadores, contra o Palmeiras.