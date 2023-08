Comentarista faz piada com pai de Mosquito do Corinthians e pede desculpas

Eros Prado

"Esse vídeo aqui é pra pedir desculpas sinceras ao jogador Mosquito, do Corinthians. Eu acabei fazendo uma piada na transmissão do jogo, de muito mal gosto. No começo do jogo, acabei fazendo uma piada sobre o meu pai, ele já está morto. Depois, eu fiz uma piada com o pai dele, que também já morreu. Quem me conhece sabe que faço piadas de quinta série, para alegrar e divertir as pessoas. Eu sei a dor que é perder o pai. Quem me conhece sabe que meu intuito não é ofender. Mosquito, peço muito que você me perdoe, pode não ser hoje, mas peço porque é do fundo do meu coração."