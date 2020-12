Começa o Campeonato Brasileiro de Longboard em Jeri

Teve início ontem, o Jericoacoara Cultura Longboard Surf Festival, Campeonato Brasileiro de Longboard 2020, que acontece até o próximo domingo, 13, e reúne na famosa Praia Cearense, os maiores astros brasileiros dos pranchões, como Chloé Calmon, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2019 e Phil Rajzman, Bicampeão Mundial Profissional de Longboard.

Os trabalhos tiveram início logo cedo, no Desafio da Pedra Furada, remada que reuniu diferentes modalidades no monumento geológico mais famoso de Jericoacoara. Canoa Havaiana, Sup e claro, Longboards, saíram da Pedra Furada em direção à área de competição dando início às ações do evento.

Legenda: Participantes toparam um desafio com a canoa havaiana na praia, próximo à Pedra Furada Foto: Divulgação

As baterias tiveram início com as categorias Infantil e Iniciante Masculino e Feminino com as novas gerações do longboard cearense e brasileiro dando um verdadeiro show de surf. Destaque para a surfista local, Monique Melo, que levou a torcida à loucura ao vencer a categoria iniciante e se tornar a Campeã Brasileira 2020 da categoria. Ainda entre as mulheres a campeã da categoria Infantil foi Jamile Araújo.

Entre os homens os campeões do primeiro dia de competições foram o cearense Galvão com José Arteiro faturando a categoria Infantil.

Encerrando o dia com chave de ouro alguns dos principais astros presentes ao evento participaram de um debate com o tema Clássico ou Progressivo, onde Phil Rajzman, Danilo Mulinha, Jefson Silva e Eduardo Bagé expuseram suas opiniões e compartilharam suas experiências sobre as tendências do longboard mundial.

Foto: Divulgação

Profissionais entram em cena

Na sexta-feira (11) os primeiros a cair na água serão os competidores da Profissional que prometem um show de manobras clássicas e progressivas no segundo dia do Brasileiro de Longboard de Jericoacoara.

CATEGORIAS

As Categorias em disputa serão:Profissional: Pro/AM Masculino e Pro/AM Feminino; Amadores: Júnior (18-); Master (35+); Legends (50+); Super Legends (55+); Open Feminino (sem limite de idade) e Open Masculino (sem limite de idade); Kids/Social (para crianças da comunidade): Cat. Masculino, Feminino e Open; Iniciante Masculino; Iniciante Feminino (exclusiva para os integrantes do Clube de Longboard do Ceará e convidados). Surf Adaptado: Exibição do Projeto Sonhando Sobre as Ondas, do surfista Francisco Atanásio Bichinho, um dos maiores ativistas do Surf Adaptado no Brasil e no Mundo. Desafio da Pedra Furada: Remada competitiva e Passeio.

A premiação da Categoria Profissional será composta por R$20.000 (vinte mil reais) em dinheiro, divididos igualmente entre homens e mulheres e distribuídos de acordo com o Livro de Regras da CBSurf.

RESULTADOS 1º DIA

INICIANTE MASCULINO

1º Galvão

2º Gabrielzinho

3º João Castanho

4º Luca Caponera

INICIANTE FEMININO

1ª Monique Melo

2ª Aline Adsaka

3ª Patrícia Orlowska

4ª Natália Viana

INFANTIL MASCULINO

1º José Arteiro

2º Gabriel da Silva

3º Ravick

4º Matheus da Silva

INFANTIL FEMININO

1ª Jamile Araújo

2ª Sofia Gabriela

3ª Lanai Thompson

4ª LeeLoo AwaBlue

