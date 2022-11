Com volta de Mendoza, Ceará está escalado para confronto com o Avaí; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Avaí na noite desta quarta-feira (9), às 19 horas pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio da Ressacada e válida pela 37ª rodada.

As novidades na escalação do Alvinegro são os retornos de Mendoza e Lima ao time titular. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco é desfalque por quadro viral.



Escalação do Ceará



Ceará:

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Victor Luis; Richardson, Richard Coelho, Mendoza, Vina e Lima; Jô. Técnico: Juca Antonello.

Escalação do Avaí

Avaí:

Vladimir; Thales, Wellington, Lipe e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Vitinho, Pablo Dyego e Marcinho. Técnico: Fabrício Bento.

Leão escalado para enfrentar o @CearaSC, no Estádio da Ressacada.#TimedaRaça pic.twitter.com/Y84X8Mw9Qr — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) November 9, 2022



Veja os desfalques do Vovô:

Lindoso: com tendinite no joelho, segue tratando com a fisioterapia.

Lucas Ribeiro: com lesão ligamentar no joelho direito, realiza fisioterapia pré-operatória.

Matheus Peixoto: Segue em tratamento fisioterapêutico

Messias: lesão muscular na panturrilha esquerda.

Michel Macedo: lesão de ligamento colateral medial do joelho direito. Segue em tratamento com a fisioterapia.

Bruno Pacheco: atleta desenvolveu um quadro viral que o tirou da partida.