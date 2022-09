Com Vina e Jô de volta, veja como o Ceará encara o São Paulo neste domingo

O Ceará terá de volta Vina e Jô, suspensos no último jogo contra o Santos. Além de Diego Rigonato, que estava no DM alvinegro. Diante do São Paulo, a equipe comandada por Lucho González vai em busca da segunda vitória no returno do Brasileiro.

Victor Luís entra no lugar de Bruno Pacheco, que teve um estiramento no adutor direito e está em tratamento fisioterápico.

Os times se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha acompanham em tempo real e ao vivo.

VEJA ESCALAÇÕES:

CEARÁ



SÃO PAULO

Titulares:

1 Felipe Alves

4 Diego Costa

7 Alisson

9 Calleri

11 Luciano

13 Rafinha

16 Léo

25 Nestor

29 Pablo Maia

34 Welington

88 Patrick



T: Rogério Ceni#VamosSãoPaulo 🇾🇪 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 18, 2022