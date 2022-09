Com valores promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para o duelo contra o Santos

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para o duelo contra o Santos pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16h30 (horário de Brasília), no sábado (10).

Com o slogan “é para lotar”, a cúpula alvinegra baixou os valores dos tickets. Os ingressos variam entre R$ 10,00 e R$ 140,00. O acompanhante do sócio-torcedor terá desconto de 50% na compra do bilhete para a Superior Norte.

As vendas acontecem nas Lojas Vozão da sede e dos shoppings de segunda a sexta. No dia do confronto, as vendas iniciam às 09h. Os torcedores também podem adquirir os bilhetes via internet, pelo vozaotickets.com.

Situação do Ceará

A equipe de Lucho González conta com o apoio do torcedor alvinegro para reverter a situação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Ceará ocupa a 15ª colocação, apenas três pontos à frente do Z4.

O time cearense não vence há sete partidas. No período, soma quatro empates e três derrotas. O último triunfo na competição nacional aconteceu contra o Avaí, pela 18ª rodada.

Veja valores dos ingressos

Superior Norte / Acompanhante do sócio-torcedor: R$ 40,00 / R$ 20,00 (inteira) | R$ 20,00 / R$ 10,00 (meia)

Inferior Norte: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia)

Superior Central: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia)

Inferior Central: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Inferior Sul: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia)

Premium: R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia)