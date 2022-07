Com um a menos, Grêmio segura empate com Chapecoense pela Série B

A rede não balançou na partida que abriu a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (26), Chapecoense e Grêmio empataram sem gols na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O Verdão do Oeste foi a 23 pontos, na 14ª posição, podendo ser ultrapassado na sequência da rodada, mas sem risco de entrar na zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho, com 37 pontos, permanece no G4 independentemente dos demais resultados, mas pode cair de segundo para quarto, caso Vasco e Bahia vençam os respectivos compromissos.

O jogo

Nos dois primeiros terços da etapa inicial, o Grêmio foi dominante no campo ofensivo, mesmo sem criar oportunidades reais de gol. Nos 15 minutos que antecederam o intervalo, a Chapecoense se lançou mais à frente, aproveitando a expulsão do volante Bitello, que recebeu o vermelho direto ao levantar demais a perna e acertar o rosto do atacante Perotti. O placar, no entanto, manteve-se inalterado.

No segundo tempo, o Verdão manteve a bola no campo de ataque, fazendo valer a superioridade numérica, mas teve como chance mais aguda uma cabeçada de Perotti, aos 49 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, que o goleiro Gabriel Grando defendeu. O Tricolor recuou as linhas e se preocupou em administrar o empate.

Próximos jogos

A Chapecoense abre a 22ª rodada no domingo (31), às 16h (horário de Brasília), diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. O Grêmio joga apenas no próximo dia 5, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), contra o Guarani.